Відомий український боксер поб'ється в андеркарді бою Усик – Джошуа

Чемпіон IBF International в напівсередній вазі Максим Продан (19-0-1, 15 КО) проведе поєдинок в андеркарді найочікуванішого поєдинку осені – важковаговика Олександра Усика і чемпіона дивізіону за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

Про це повідомив британський промоутер Едді Хірн.

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"В андеркарті бою Джошуа – Усик ми намагаємося влаштувати повернення Каллума Сміта в рамках напівважкої ваги. Флоріан Марку буде битися з Максимом Проданом. Це відмінний поєдинок, який повинен був відбутися у "Бійцівському таборі". Можливо, я завершу роботу над кардіо на цих вихідних, а потім відбудеться анонс" – сказав він.

Зазначимо, що в андеркарді бою Усик – Джошуа також виступить українець Даніель Лапін, в активі якого чотири перемоги в чотирьох боях на профірингу.

Бій Усик – Джошуа: що відомо