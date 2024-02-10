"Сказали чекати кінця війни": ексголкіпер збірної вирішив відновити громадянство України
Джерело:Український футбол
Колишній воротар збірної України Максим Левицький під час ігрової кар'єри отримав паспорт Росії. Після початку повномасштабної агресії він написав заяву на відновлення українського громадянства.
Максим Левицький у 2007 році грав за московське Динамо. Через велику кількість легіонерів клуб запропонував йому зробити громадянство Росії.
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Левицький: Ющенко своїм указом вивів з громадянства України
На той час Левицький втратив місце у збірній України, а тому відмовився від українського паспорта. Цікаво що вихід з громадянства затвердив Президент України Віктор Ющенко.
Я мав український паспорт. Коли перебрався до РФ, став на консульський облік у Москві, щоб не було питань. Тоді у Москві й зробив посвідку на постійне проживання, як громадянин України. У Динамо (Москва) навезли бразильців і португальців, а мене запросили зробити громадянство РФ. Я написав заяву про відмову від українського громадянства. У 2007 році Ющенко своїм указом вивів мене з громадянства,
– розповів Левицький.
Після завершення ігрової кар'єри Максим повернувся до України та отримав посвідку на проживання. Повномасштабна агресія Росія підштовхнула його до відновлення українського громадянства.
Після того, що почалося у 2022 році, я зібрав документи, написав заяву, виконав всі норми, але отримав лист від СБУ, що мені відмовлено у зв’язку з воєнним станом і вони не можуть перевірити всі дані, які я надав. Сказали чекати кінця війни,
– зазначив Левицький.
Ігрова кар'єра Левицького
- Максим Левицький народився 26 листопада 1972 року у місті Шахти Ростовської області.
- Футбольну освіту здобув у сімферопольській Таврії, за яку виступав з 1993 по 1999 рік.
- Згодом перебрався до Росії, де грав за Чєрноморєц з Новоросійська. Звідти Левицький потрапив до чемпіонату Франції, де захищав кольори Сент-Етьєна. Проте через скандал з фіктивним грецьким паспортом отримав дискваліфікацію та повернувся в Росію.
- Грав за московські команди Спартак та Динамо, Ростов, Терек, Сибір, Торпедо-ЗІЛ. Завершив кар'єру у 2009 році.
- За збірну України дебютував у 2000 році. На рахунку Левицького 8 матчів та 10 пропущених м'ячів. Стояв на воротах у поєдинках плей-оф кваліфікації ЧС-2002, за підсумком яких "синьо-жовті" поступилися Німеччині із загальним рахунком 2:5. Тоді головним тренером збірної України був Валерій Лобановський.