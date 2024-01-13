Він витісняв Шовковського з основи Динамо: відомий український кіпер продовжить кар'єру в Греції

Максим Коваль вирішив попрощатися з Шерифом після півтора року кар'єри. Наступним клубом українця стане представник чемпіонату Греції, але за нього воротар зіграє не одразу.

Взимку 2024 року воротар Максим Коваль залишив молдавський Шериф. Контракт українця із тираспольцями завершився, тому він вирішив підшукати собі нову команду.

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У підсумку вибір 31-річного гравця пав на Грецію. Місцевий Аріс оголосив про підписання контракту із Ковалем строком на 2,5 роки. Максим перейшов у команду на правах вільного агента.

Втім цього сезону українець вже не зможе зіграти за Аріс. У команди вичерпався ліміт на гравців не з ЄС, тому Максима банально не вдалось заявити.

Тож клуб із Салонік вирішив відправити Коваля в оренду до місцевої команди Каламата. За клуб другого грецького дивізіону кіпер виступатиме до літа 2024 року. Наразі Каламата йде третьою і Південній підгрупі Суперліги 2 та має на меті поборотися за підвищення у класі.

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Нагадаємо, що цього сезону Аріс зустрічався із київським Динамо в кваліфікації Ліги конференцій. Команди обмінялись перемогами в один м'яч, а в серії пенальті далі пройшли "біло-сині".

Друга гра в тій дуелі запам'яталась скандалом із грецькими фанатами, які провокували гравців Динамо проросійськими вигуками. Наразі Аріс після 17-ти турів йде п'ятим у місцевій Суперлізі, відстаючи від лідера Панатінаїкоса на 13 балів.

Кар'єра Максима Коваля