Неймовірний гол у стилі Мессі: українець оформив дубль та вивів Лехію до Екстракляси

Український футболіст Максим Хлань продовжує запалювати в чемпіонаті Польщі. Гравець Лехії у черговому матчі записав на свій рахунок дубль.

Гданська Лехія за два тури до завершення чемпіонату гарантувала собі підвищення в класі. Кістяк команди складають українські легіонери, пише 24 Канал.

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Хлань продовжує дивувати

У матчі 32-го туру проти Вісли гданська команда влаштувала гольову перестрілку. Божевільний поєдинок завершився перемогою Лехії з рахунком 4:3.

Героєм зустрічі став Максим Хлань, який відзначився двічі. На 32-й хвилині Максим неймовірним за красою ударом зрівняв рахунок у зустрічі.

Відео першого голу Хланя

А свій другий м'яч Хлань забив після прострільної передачі, знаходячись перед порожніми воротами.

Відео другого голу Хланя

Тепер на рахунку 21-річного українця 9 голів у чемпіонаті та 6 асистів.