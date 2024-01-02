Не знають, що таке полуниця: ексфутболіст Таврії розповів про реакцію на українську мову в Криму

Максим Фещук із 2009 по 2013 роки грав за сімферопольську Таврію. Уродженець Львівської області розповів, як до окупації мешканці півострова реагували на українську мову.

Колишній футболіст низки українських та закордонних клубів Максим Фещук розповів, як до 2014 року в Криму місцеві мешканці реагували на українську мову. За словами уродженця міста Броди Львівської області, на кримських базарах не знали навіть значення слова полуниця.

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Львівський футболіст розповів про реакцію на українську мову в Криму

"Взагалі, Крим такий, з нахилом. У них більше таке: Росія, Росія, Росія. Я сам зі Львова хлопець. П’ять років був у Криму, жодного разу мене ніхто не утискав.

Якось був на базарі, дзвоню до своєї дружини, кажу: "Адріано, полуницю купити?". Продавчиня каже: „Я извиняюсь, вы из-за границы?“ Тобто вони не знають, що таке полуниця", – сказав Фещук.

Вихованець львівських Карпат Максим Фещук виступав у Криму за сімферопольську Таврію з 2009 по 2013 роки. Сумарно провів за кримських клуб 106 матчів матчів в УПЛ, забив 19 голів.

Протягом 2005-2006 років Фещук виступав за молодіжну збірну України до 21 року, в якій провів 18 матчів, забив 6 голів. У 2006 році в складі "синьо-жовтих" став срібним призером молодіжного чемпіонату Європи.