Колишній футболіст низки українських та закордонних клубів Максим Фещук розповів, як до 2014 року в Криму місцеві мешканці реагували на українську мову. За словами уродженця міста Броди Львівської області, на кримських базарах не знали навіть значення слова полуниця.

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Львівський футболіст розповів про реакцію на українську мову в Криму

"Взагалі, Крим такий, з нахилом. У них більше таке: Росія, Росія, Росія. Я сам зі Львова хлопець. П’ять років був у Криму, жодного разу мене ніхто не утискав.

Якось був на базарі, дзвоню до своєї дружини, кажу: "Адріано, полуницю купити?". Продавчиня каже: „Я извиняюсь, вы из-за границы?“ Тобто вони не знають, що таке полуниця", – сказав Фещук.

Варто знати. Вихованець львівських Карпат Максим Фещук виступав у Криму за сімферопольську Таврію з 2009 по 2013 роки. Сумарно провів за кримських клуб 106 матчів матчів в УПЛ, забив 19 голів.

Протягом 2005-2006 років Фещук виступав за молодіжну збірну України до 21 року, в якій провів 18 матчів, забив 6 голів. У 2006 році в складі "синьо-жовтих" став срібним призером молодіжного чемпіонату Європи.