"Не знают, что такое полуниця": экс-игрок Таврии рассказал о реакции на украинский язык в Крыму

Максим Фещук с 2009 по 2013 годы играл за симферопольскую Таврию. Уроженец Львовской области рассказал, как жители полуострова до оккупации реагировали на украинский язык.

Бывший футболист ряда украинских и зарубежных клубов Максим Фещук рассказал, как до 2014 года в Крыму местные жители реагировали на украинский язык. По словам уроженца города Броды Львовской области, на крымских базарах не знали даже слова клубника.

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Львовский футболист рассказал о реакции на украинский язык в Крыму

"Вообще Крым такой, с наклоном. У них больше такое: Россия, Россия, Россия. Я сам из Львова парень. Пять лет был в Крыму, ни разу меня никто не притеснял.

Как-то был на базаре, звоню своей жене, говорю: "Адріано, полуницю купити?". Продавщица говорит: "Я извиняюсь, вы из-за границы?" То есть они не знают, что такое полуниця", – сказал Фещук.

Воспитанник львовских Карпат Максим Фещук выступал в Крыму за симферопольскую Таврию с 2009 по 2013 годы. Суммарно провел за крымский клуб 106 матчей матчей в УПЛ, забил 19 голов.

В течение 2005-2006 годов Фещук выступал за молодежную сборную Украины до 21 года, в которой провел 18 матчей, забил 6 голов. В 2006 году в составе "сине-желтых" стал серебряным призером молодежного чемпионата Европы.