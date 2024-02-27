Колись був на олівці в Динамо: український форвард намагався влаштуватися в Білорусі

Останнім часом почастішали випадки, коли уродженців окупованих областей України заманюють в російські та білоруські клуби. У числі зрадників ледь не опинився Максим Дегтярьов.

Колишній форвард Десни та Олімпіка Максим Дегтярьов перебував на перегляді у білоруському Вітебську. 30-річний футболіст навіть встиг взяти участь у двох спарингах, повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські ЗМІ.

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Забув про зруйнований Чернігів

Дегтярьов не зумів справити враження на клуб країни-агресорки, оскільки не відзначився результативними діями. Тож Вітебськ вирішив відмовитися від послуг форварда.

Зазначимо, що Максим Дегтярьов до початку війни захищав кольори чернігівської Десни. Цей український клуб призупинив виступи на професійному рівні через повномасштабну військову агресію. Окупанти знищили центральний стадіон Чернігова, а саме місто майже два місяці перебувало у блокаді. З Білорусі обласний центр обстрілювався російськими ракетами. А крім того, північний сусід надав свою територію для проходу колон окупантів.

Навряд чи Дегтярьов не знав про співучасть Білорусі в агресії проти України. Тож важко пояснити його вчинок працевлаштуватися в диктаторській країні.

Нагадаємо, що Максим Дегтярьов досить успішно грав в УПЛ за Десну, Олімпік, де став найкращим бомбардиром, донецький Металург. Останні два роки уродженець Луганщини захищав кольори казахських клубів Тараз та Атирау. Влітку 2018 року Дегтярьов проходив оглядини в київському Динамо. Проте столичний клуб все ж не підписав з ним контракт.

Росія заманює українських футболістів та тренерів