Знову за старе: Макрон пообіцяв вплинути на Мбаппе

Зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе нещодавно заявив, що не буде підписувати новий контракт із нинішнім клубом. На це вже відреагував президент Франції.

У Кіліана Мбаппе у червні 2024 року закінчується контракт із французьким ПСЖ. Він письмово повідомив клубу, що не продовжуватиме угоду, але тепер на нього починають тиснути. До теми Ціна паризької прописки: ПСЖ підготував бонус, щоб втримати улюбленця Макрона Це ж було вже Президент Франції Еммануель Макрон має намір зробити все від себе залежне, щоб не допустити відхід форварда збірної Франції з ПСЖ до іншого клубу. Один з фанатів запитав у Макрона про майбутнє Мбаппе та отримав відвовідь, яка може не сподобатися футболісту.

Я не знаю, що відбувається з Кіліаном, але я змушу його залишитися,

– підкреслив президент Франції.

Таким чином повторюється ситуація, яка вже була влітку 2022 року, коли Макрону вдалося умовити форварда продовжити контракт із ПСЖ, попри бажання футболіста перейти в Реал, який також був зацікавлений у трансфері.

Якщо ПСЖ не продасть свою головну зірку в літнє трансферне вікно, то через рік ризикує втратити його без компенсації на правах вільного агента. Головна літня сага наберає обертів, цікаво, чим це все закінчиться.

. За 6 років у ПСЖ Кіліан Мбаппе провів 260 матчів, у яких забив 212 голів та віддав 98 асистів. За цей час він 5 разів ставав чемпіоном Франції, тричі перемагав у Кубку Франції та 4 – у Суперкубку.