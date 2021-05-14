Конор МакГрегор найбільш високооплачуваний спортсмен світу за версією Forbes

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes. Статки ірландця оцінюють у 180 мільйонів доларів за рік.

МакГрегор вперше очолив рейтинг зі 180 мільйонами доларів за рік. Більшу частину цієї суми ірландець заробив на продажу бренду віскі (150 мільйонів). У ММА 32-річний боєць заробив 22 мільйони.

Це цікаво Forbes назвав найбільш високооплачуваних баскетболістів НБА

На другому місці в рейтингу опинився футболіст Барселони Ліонель Мессі – 130 мільйонів доларів. З них 97 мільйонів ​​аргентинець отримав у Барселоні, ще 33 мільйони – спонсорські.

Трійку замкнув футболіст Ювентуса Кріштіану Роналду – 120 мільйонів доларів.

Найбільш високооплачувані спортсмени світу

1. Конор МакГрегор (ММА) – 180 мільйонів доларів

2. Ліонель Мессі (футбол) – 130 мільйонів доларів

3. Кріштіану Роналду (футбол) – 120 мільйонів доларів

4. Дак Прескот (американський футбол) – 107,5 мільйона доларів

5. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 96,5 мільйона доларів

6. Неймар (футбол) – 95 мільйонів доларів

7. Роджер Федерер (теніс) – 90 мільйонів доларів

8. Льюїс Хемілтон – (Формула-1) – 82 мільйони доларів

9. Том Бреді (американський футбол) – 76 мільйонів доларів

10. Кевін Дюрант (баскетбол) – 75 мільйонів доларів

При складанні рейтингу враховували доходи спортсменів з 1 травня 2020 року до 1 травня 2021 року.