У Макаряйнен не відберуть Кришталевий глобус: в IBU оголосили остаточне рішення

Фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен залишається триразовою володаркою Великого кришталевого глобуса. Міжнародний біатлонний союз прийняв остаточне рішення.

Дві тріумфаторки

На засіданні Виконавчого комітету IBU 21 грудня ухвалили рішення призначити двох спортсменок переможницями загального заліку Кубка світу сезону 2013-2014. У Макакаряйнен не будуть віднімати титул, а норвежці Турі Бергер виготовлять новий Великий кришталевий глобус.

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В IBU пояснили, що наразі нереально відтворити ситуацію сезону-2013/2014, тому вирішили розділити перемогу між Кайсою та Турою.

"Оскільки неможливо відтворити ситуацію, в якій спортсменки отримали б можливість чесно боротися у фіналі сезону за перемогу в загальному заліку Кубка світу, Виконавчий комітет IBU одноголосно вирішив вручити обом біатлоністкам по Кришталевому глобусу і розділити перемогу в сезоні 2013-2014 між Кайсою Макаряйнен та Турою Бергер. IBU вважає таке рішення справедливим, адже "чисті" спортсмени не можуть бути покарані за порушення інших", – йдеться в повідомленні.

Бергер нагородять на одному з етапів Кубка світу поточного сезону. Також норвезька біатлоністка отримає грошову винагороду за перемогу у загальному заліку.

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Фінська біатлоністка задоволена таким вердиктом. Вона переконана, що це рішення є справедливим. Також Кайса привітала свою конкурентку Бергер.

Я по-справжньому рада такому рішенню, що можу зберегти Кришталевий глобус і залишитися переможницею загального заліку сезону-2013/14. Дуже справедливе рішення. Також я рада за Туру,

– сказала Макаряйнен.

Кайса дуже сподівається, що подібних ситуацій з нею більше не станеться.

"Завжди неприємно чути про правопорушення спортсмена, пов'язане з допінгом, яке призводить до перерахунку результатів, адже це не допоможе відновити реальні обставини змагання, що пройшло. Я просто сподіваюся, що мені не доведеться проходити через це знову. Хотілося б, щоб сьогодення та майбутнє нашого спорту було вільним від допінгу, і ми могли б довіряти результатам, які бачимо у день змагань", – сказала біатлоністка

Чому у Макаряйнен хотіли забрати перемогу

Фінська ракета могла втратити титул через допінгове розслідування щодо російської біатлоністки Ольги Зайцевої.

Річ у тім, що Бергер мінімально відстала від Макаряйнен у загальному заліку. Результати росіянки за сезон 2013/2014 анулювали, оскільки її звинувачують у вживанні заборонених препаратів. Після чого норвежці вдалося не лише наблизитися до Кайси у загальному заліку, а навіть випередити її на 5 очок.

Спершу говорили, що у перемогу у сезоні 2013/2014 віддадуть норвежці, проте у Кайси не будуть відбирати Великий кришталевий глобус.

