"Розіб’є, як Кличка": Чарр зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Махмуд Чарр поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Регулярний чемпіон WBA не вірить в Олександра Усика.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Махмуд Чарр про бій Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився регулярний чемпіон WBA Махмуд Чарр. За його словами, "Циганський король" має перемогти українця так само, як свого часу це зробив із Володимиром Кличком.

"Я на тисячу відсотків у команді Ф’юрі. Я вірю, що Тайсон розіб’є Усика так, як він розгромив Володимира Кличка", – сказав Чарр.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Нагадаємо, 28 листопада 2015 року у Дюссельдорфі Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі за очками, втративши чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA, IBF та IBO.

Махмуд Чарр, у свою чергу, 2012 році Чарр достроково програв Віталію Кличку – старшому брату Володимира Кличка.