Ярослава Магучіх встановила рекорд сезону, стрибнувши на 2,02 метра у Метці: неймовірне відео

Українська легкоатлетка здобула золоту медаль на змаганнях у Франції. Спортсменці з Дніпра підкорилась рекордна висота цього сезону.

Легкоатлетки з України продовжують підкорювати серію турнірів World Athletics Indoor Series Silver Tour. Цього разу на змагання у французькому Метці заявились три наші співвітчизниці.

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Серед них була і лідерка світового сезонного заліку Ярослава Магучіх. Її і називали фавориткою турніру, а головною конкуренткою вважалась Бріт Верман, яка цього року підкорювала висоту 1,96 метра.

Цю ж саму плану спортсменка з Нідерландів підкорила і у Метці, а ось 1,98 метра вона не змогла посилити. Натомість Ярослава 1,96 пропустила, а наступний рівень взяла з першої спроби, чим забезпечила собі перше місце.

Ба більше, Магучіх вже в статусі чемпіонки пішла на 2,02 метра і успішно з нею впоралась з другої спроби. Це був рекордний результат сезону в світі! Після цього українка зазіхнула на 2,07 м, але спроба вийшла невдалою.

ВІдео рекордного стрибка Магучіх:

Для дніпрянки це п'ята поспіль перемога в сезоні. Ще дві українки фінішували одразу позаду Верман. Юлія Левченко з результатом 1,92 м взяла бронзу, а Катерина Табашник стрибнула на 1,90 метра і завершила четвертою.

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Результати стрибків у висоту на World Athletics Indoor Series Silver Tour у Метці: