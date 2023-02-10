Лише два дні тому, 7 лютого, Ірина Геращенко стала чемпіонкою турніру в Чехії, а вже 9 лютого на неї чекав новий успіх. Чергову звитягу спортсменка здобула на міжнародних змаганнях UdinJump Development в італійському місті Удіне.

Читайте також Золоті медалі ллються рікою: Левченко тріумфувала на змаганнях зі стрибків у висоту у Франції

Конкуренцію українській легкоатлетці склали титуловані спортсменки: срібна призерка Євро-2022 Марія Вукович, бронзова медалістка ЧС-2022 Єлєна Валлортігара, а також чемпіонка світу на тому ж турнірі Елеанор Паттерсон.

Золотий хет-трик Ірини Геращенко

Свій виступ на турнірі Ірина розпочала з висоти 1,80 метра. Дві наступні планки вона теж взяла з перших спроб. На висоті 1,90 українка гарантувала собі медаль, адже в секторі залишилося лише три стрибунки.

Планку висотою 1,93 взяли дві спортсменки – Геращенко і Паттерсон. Причому українка використала дві спроби, а австралійка лише під час третього стрибка. Наступну висоту у 1,96 не змогли взяти обидві спортсменки, тому переможницею турніру стала Геращенко, яка скористалася меншою кількістю спроб.

Трійка призерів зі стрибків у висоту

1. Ірина Геращенко (Україна) - 1,93 м

(Україна) - 1,93 м 2. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,93 м

3. Ерін Шоу (Австралія) - 1,90 м

Таким чином, перемога в Удіне стала третью для Ірини в сезоні 2023 року і шостим подіумом загалом.

Усі подіуми Ірини Геращенко у 2023 році на турнірах

14 січня. Львів, Україна – срібло (1,93 м)

25 січня. Коттбус, Німеччина – срібло (1,96 м)

28 січня. Нант, Франція – золото (1,93 м)

4 лютого. Густопече, Чехія – срібло (1,97 м)

7 лютого. Тршинец, Чехія – золото (1,90 м)

9 лютого. Удіне, Італія – золото (1,93 м)

Нагадаємо, що українська стрибунка Ірина Геращенко ставала віцечемпіонкою Європи в приміщенні у 2021 році. На Олімпійських іграх в Токіо посіла четверте місце з результатом 1,98 метра. Особистий рекорд Ірини у стрибках в приміщенні – 2 метри.