Магучіх – чемпіонка Європи зі стрибків у висоту, Геращенко – друга

У неділю, 7 березня, стрибунки у висоту змагались за медалі чемпіонату Європи з легкої атлетики у Торуні (Польща). Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко взяли "золото" та "срібло" головного старту зимового сезону.

Легкий початок

Відразу три українки вийшли у сектор для стрибків у висоту, щоб визначити трійку призерів. Головні надії українські прихильники покладали на плечі Ярослави Магучіх, Юлії Левченко та Ірини Геращенко.

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Магучіх та Геращенко доволі спокійно пробились у фінальну частину чемпіонату Європи. А от у Левченко виникли труднощі. Українська стрибунка лише з третьої спроби взяла висоту 1.91 та вийшла у фінал.

Дівчата розпочали змагання на висоті 1.80. Магучіх стала єдиною зі стрибунок, яка пропустила цю висоту та вирішила стартувати на 1.85. Абсолютно всі дівчата з легкістю взяли 1.80 метри.

Магучіх, Левченко та Геращенко ідеально із запасом взяли 1.85 та 1.89. Британка Емілі Бортвік стала єдиною серед легкоатлеток, яка вилетіла із боротьби за нагороди у планці на 1.89.

Перші проблеми українок

Перші проблеми в українок розпочались на 1.92 метри. Магучіх вирішила пропустити цю висоту та вести гру за нагороди вже на серйозніших висотах. Доволі великі труднощі були в Геращенко. Ірина лише з третьої спроби підкорила планку, а от її подруга Юлія дуже чисто з першого стрибка пройшла 1.92.

Труднощі Ірини продовжились і на наступній висоті 1.94. Здавалось, що киянка пройде висоту, але не вистачило ліченого сантиметра для гарного стрибка. Магучіх, яка була однією з фавориток змагань, з величезним запасом взяла висоту. Левченко теж ідеально з першої спроби впоралась із завданням. Геращенко розізлилась сама на себе та на емоціях підкорила 1.94 з третьої спроби.

Чотири легкоатлетки продовжили боротьбу за медалі, три з них були українки. Лише одна фінка Елла Юнніла втрутилась серед представниць України.

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Прикрий виліт Левченко та неймовірна фінка

Якесь диво створила Геращенко на висоті 1.96. З першої спроби 25-річна легкоатлетка взяла показник. Однак щось неймовірне творила фінська спортсменка, яка теж з першої спроби підкорила висоту. Магучіх пропустила цю висоту, а от її партнерка по команді Левченко не змогла покращити свій результат із Глазго, зупинившись на висоті 1.94.

Геращенко з особистим рекордом взяла 1.98. Не підвела і Ярослава. А от 22-річна фінка не зуміла взяти цю висоту та залишилась на третьому місці.

Спекотна боротьба за звання чемпіонки

Боротьба за "золото" розгорілась між двома українками – Магучіх та Геращенко. Ярослава взяла висоту 2.00 та вже однією рукою вдягнула на себе медаль найвищого ґатунку. Ірина так за три стрибки не змогла взяти висоті та вперше у кар'єрі здобула нагороду чемпіонату Європи. Польська земля принесла Ірині відразу "срібло".

Відразу три українки увійшли у топ-4 найкращих стрибунок у висоту. Магучіх єдиною продовжила змагання та поставила висоту 2.07, який є рекордом чемпіонату Європи. Однак усі спроби були невдалими.

Результати

Ярослава Магучіх – чемпіонка Європи зі стрибків у висоту у Торуні.

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00

2. Ірина Геращенко (Україна) – 1.98

3. Елла Юнніла (Фінляндія) – 1.96

4. Юлія Левченко (Україна) – 1.94