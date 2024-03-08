Магомед Курбанов не бачить проблем у рекламі "Руської мєдної компанії". Ця фірма та її власник є спонсором терористичного батальйону "Урал".

Сьогодні, 8 березня, у Саудівській Аравії пройде вечір боксу. Головним хедлайнером вечора в Ер-Ріяді стане поєдинок між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну, пише 24 канал.

До теми Ентоні Джошуа виграв три бої за рік після поразки від Усика: які шанси у британця проти Нганну

Справжня "нейтральність" росіянина

Перед цим боєм пройде кілька зустрічей в андеркарді, в одній із них візьме участь боксер з Росії Магомед Курбанов. Представник країни-терористки зустрінеться з узбеком Ісраїлом Мадрімовим.

Боксери будуть битися за пояс WBA у першій напівсередній вазі. Під час церемонії зважування Курбанов зганьбився, в черговий раз показавши справжню "нейтральність" російського спортсмена.

Магомед вийшов на подію у футболці з логотипом фірми "Руская мєдная компанія". Її головним акціонером є Ігор Алтушкін, який є основним спонсором російського терористичного батальйону "Урал".

Відео виходу Курбанова:

Його бійці нині воюють проти України на Донбасі, здійснюючи акти геноциду проти наших земляків. Крім того, Алтушкін є засновником промоутерської компанії RCC Boxing Promotions, а її клієнтом є як раз Курбанов.

Читайте також Різниця у понад два рази: стали відомі гонорари Джошуа та Нганну за бій

Відзначимо, що 28-річний Магомед є уродженцем Дагестану. На професійному рівні Курбанов провів 24 поєдинки, вигравши кожен з них. Правда, боксер жодного разу не проводив бій поза Росією, це буде його перший поєдинок закордоном.