Каспаров схвально відреагував на заяву Карлсена на підтримку України, від якої палає в росіян

У четвер, 19 вересня, на гала-вечері Міжнародної шахової федерації було нагороджено найкращого гравця за останні 100 років. Ним визнали видатного норвезького гросмейстера Магнуса Карлсена.

Отримавши нагороду він підтримав Україну та закликав не скасовувати санкції проти росіян і білорусів, що збиралися зробити на Генасамблеї у Будапешті. Під час промови норвежець, зокрема, посилався на таку ж позицію іншої легенди шахів Гаррі Каспарова.

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Повна солідарність з Україною

Колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, який є уродженцем Баку та російським опозиціонером, відреагував на такі слова Магнуса Карлсена. Він засипав компліментами 33-річного гросмейстера на своїй сторінці в соцмережі X, додавши у своєму повідомленні прапор України:

Звісно, я б це зробив і роблю! У багатьох сенсах, я навряд чи міг би побажати кращого наступника, ніж Магнус. Щоб бути великим шахістом, необов’язково мати чудовий характер, тому це вдвічі більше вражає, що він досягнув і того, і іншого.

Зазначимо, що під час промови Магнуса Карлсена поруч із ним на сцені був президент ФІДЕ росіянин Аркадій Дворкович, який особисто вручив норвежцю приз.

Щодо скасування санкцій, то все вирішиться 21-22 вересня. Наразі, за інсайдерською інформацією, все йде до того, що бан для федерацій шахів Росії та Білорусі залишиться, проте все ще можливі послаблення для юніорів та спортсменів з обмеженими можливостями.