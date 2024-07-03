Ще одна перемога на Вімблдоні: Світоліна обіграла другу ракетку Польщі

У середу, 3 липня, Еліна Світоліна розпочала свої виступи на Вімблдонському турнірі. У першому колі вона протистояла Магді Лінетт з Польщі.

Магда Лінетт – Еліна Світоліна 1:2 (5:7, 7:6(9), 3:6)

1 липня у Лондоні розпочався Вімблдонський турнір. Еліна Світоліна стала п'ятою українкою, яка пробилася у друге коло британського "мейджору", пише 24 канал.

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Ще одна перемога на Вімблдоні

Спочатку матч був запланований на вівторок, 2 липня, однак був перенесений на 3 липня через несприятливі погодні умови. Сьогоднішня гра також зазнала затримок, а потім була перервана в першому сеті.

У стартовому сеті Світоліній довелося відігравати два брекпойнти і згодом полька поступилася в 11-му геймі.

Другий сет українка розпочала з переваги, проте у 6-му геймі Лінетт змогла відігратися. Світоліна мала матчбол на подачі суперниці, однак не реалізувала його і поступилася у тайбрейку.

У третьому сеті Світоліна взяла медичний тайм-аут через проблеми з ногою. По поверненню вона змогла зробити брейк. У другій партії українка змогла остаточно здолати польку.

Матч тривав майже 2,5 години.

Відеоогляд матчу Лінетт – Світоліна

Відзначимо, що у наступному колі Еліна Світоліна зіграє з Юле Німаєр.