Легендарний Льюїс закликав Усика та Ф'юрі провести бій за абсолют

Олександр Усик зумів зберегти за собою чемпіонські титули у реванші проти Ентоні Джошуа. Леннокс Льюїс хоче тепер побачити бій за абсолют.

Льюїс: Фанати заслуговують на це

Легенда боксу Леннокс Льюїс хоче у майбутньому побачити на ринзі протистояння Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" вже навіть не так стверджено говорить про свою пенсію.

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Льюїс звернувся до обох боксерів із проханням провести титульний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу.

Гей, хлопці, ми можемо нарешті дати фанатам бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі? 19 років – це великий термін і фанати заслуговують на це. Зробімо це!,

– написав британський боксер.

Усик після перемогу у реванші над Джошуа теж заявив, що готовий провести двобій проти Ф'юрі та закликав його повертатись у ринг.

Саме Льюїс був останнім абсолютним чемпіоном світу. Леннокс у 2003 році переміг Віталія Кличка. Після чого обіцяв дати українцю нагоду для реваншу, але згодом закінчив професійну кар'єру.

Нагадаємо, що Тайсон оголосив про закінчення кар'єри після яскравої перемоги над Деонтеєм Уайлдером. Хоча у боксерській спільноті не вірять словами "Циганського короля" про пенсію.

Ф'юрі відповів на заклик від Усика

Український боксер ще на ринзі запевнив, що хоче битись проти Тайсона або не буде боксувати узагалі. Згодом він у коментарі DAZN знову закликав британця повернутись.

Відповіді від "Циганського короля" довго чекати не довелось. Ф'юрі заявив, що за один вечір може перемогти одразу двох боксерів та назвав реванш Усик – Джошуа найгіршим титульним боєм.

Усик же кумедно відповів на пресконференції на такі одіозні заявив британця.