Феррарі готує серйозні гроші: Льюїс Хемілтон близький до переходу в італійську команду

Боси "конів" всерйоз налаштовані поборотися за чемпіонство наступного сезону. Для цього італійці готові запросити одного з рекордсменів Формули-1.

Льюїс Хемілтон є одним із найкращих пілотів в історії Формули-1. Британець є семиразовим чемпіоном "королівських перегонів". Це дозволяє йому ділити рекорд із Міхаелем Шумахером.

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Наразі гонщик виступає за Мерседес, але його контракт із німецькою командою завершується наприкінці 2023 року. Британські ЗМІ повідомляють, що наступного сезону Льюїс може перебратися в інший колектив.

Хемілтон незадоволений Мерседесом

Зацікавленість у запрошенні 38-річного спортсмена виявляє італійський концерн Феррарі. Президент "конів" Джон Елканн тісно контактує із Хемілтоном, який останнім часом незадоволений прогресом Мерседес.

Феррарі готовий запропонувати Льюїсу зарплату у 40 мільйонів фунтів на рік. Правда, італійська компанія ще не вирішила, на чиє місце прийде Хемілтон. Одним із варіантів є партнерство із Шарлем Леклером.

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Кого Льюїс замінить у Феррарі

В такому випадку Карлосу Сайнсу доведеться шукати новий болід. Також є ймовірність рокирування Хемілтона із монегаском. В такому випадку Леклер може стати пілотом Мерседеса. При цьому Льюїс ще може залишитись у німецькій команді.

Все залежить від найближчих гран-прі, де пілоти Мерседес виступатимуть на оновлених болідах. Якщо результати Льюїса після цього покращаться, Хемілтон може продовжити виступи у німецькому колективі.

Поточний сезон поки невдало складається для британця. Льюїс лише раз підіймався на подіум (2 місце в Австралії). Після п'яти етапів Хемілтон іде четвертим в особистому заліку, відстаючи від лідера і чинного чемпіона Макса Ферстаппена аж на 63 бали.

Цікавий факт. Пілот Феррарі не вигравав чемпіонат з Формули-1 аж з 2007 року. Тоді найкращим пілотом став Кіммі Райкконен. Тоді фінн всього на один бал випередив як раз Хемілтона, який проводив дебютний сезон.