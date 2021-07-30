Екссуперник Ломаченка раптово оголосив про завершення кар'єри

Олімпійський чемпіон 2012 року і дворазовий претендент на титули в легкій вазі серед професіоналів Люк Кемпбелл оголосив про відхід з боксу.

Британець прийняв рішення присвятити себе сім'ї і подякував своїм фанатам за підтримку і розуміння в інстаграмі.

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"Після довгих роздумів я прийняв рішення, що зараз повісити рукавички на цвях і піти з боксу. Останній рік у боксі дався мені важко. Через неймовірно довгий тренувальний табір я зміг лише кілька днів побути зі своєю новонародженою дитиною, а також провів Різдво далеко від близьких мені людей, перебуваючи на іншому кінці світу.

Саме в ці моменти ти усвідомлюєш, що по-справжньому важливо в житті. Я втілив свої мрії, і досяг куди більшого, ніж міг собі коли-небудь уявити", – написав боксер.

Кар'єра Кемпбелла та бій з Ломаченком

Кемпбелл в останній раз виходив на ринг у січні 2021 року, коли відправив у нокдаун розкрученого американського проспекта Райана Гарсію, але все ж вперше в кар'єрі зазнав дострокової поразки.

Вершиною боксерського шляху Люка Кемпбелла став бій з Василем Ломаченком в серпні 2019 року – британець програв одноголосним рішенням суддів і упустив шанс стати чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF.