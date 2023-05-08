"Їх країну бомблять": ще одна російська тенісистка прозріла після відмови українок вітатися

Людмила Самсонова не ображена на українок, які відмовляються із нею вітатися. Вона висловила відносно адекватну позиція, але засудити свою Батьківщину за вчинення геноциду спортсменка не наважилась.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало федерацій дискваліфікували спортсменів з РФ. Втім це не стосується тенісу.

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Спортсменки з країн-терористок продовжують грати в турі WTA, лише під нейтральним прапором. Вони нерідко перетинаються з українськими суперницями і ті відмовляються їм тиснути руку.

Третя ракетка Росії Людмила Самсонова висловила свою думку з цього приводу. Вона не побоялась відкрито назвати причину такої нелюбові до них з боку представників України.

Чесно кажучи, 90% українських гравців зі мною не вітаються. Мене це не напружує, це зрозуміло, тому що їхню країну бомблять. Але я вважаю, що спорт та політика мають бути розділені. Зрештою, ми теж люди і лише гравці, а я і багато інших російських тенісистів не живуть у Росії. Я ставлю себе на їхнє місце і намагаюся уявити, як це може бути важко. Ми намагалися використовувати теніс для об'єднання. Свого часу ми багато чого пропонували WTA та ATP. Все це було відкинуто. Навколо багато ненависті, але я їх не звинувачую,

– зізналась Самсонова.

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Раніше перша ракетка Росії Дар'я Касаткіна також висловила дуже наближену до адекватної позицію. Вона розуміє, що у українців є достатньо причин ненавидіти росіян.

Відзначимо, що цього літа росіяни та білоруси зможуть брати участь на Вімблдоні, який стартує 3 липня. Торік організатори змагань, попри позиції WTA та ATP, заборонили представникам країн-терористок виходити на британський корт.