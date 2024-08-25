Людмила Лузан стала 4-разовою чемпіонкою світу з веслування

В Узбекистані з 23 по 25 серпня відбуваються змагання на чемпіонаті світу з веслування. Турнір у Самарканді став тріумфальним для зіркової української каноїстки Людмили Лузан.

Титулована спортсменка була однією з головних надій на нагороди для України. Вона виступала на своїй коронній дистанції – 500 метрів, пише 24 Канал.

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Чемпіонський виступ Лузан

Людмила Лузан упевнено відібралася у фінал, вигравши попередні заїзди. У вирішальному запливі українка знову була на висоті.

Після близької боротьби на першій половині дистанції, вона вже у притаманному для себе стилі змогла продемонструвати чудовий фінішний ривок. Людмила Лузан розвинула перевагу над найближчою переслідувачкою Марією Маільярд у понад 2 секунди та стала чемпіонкою світу.

Призерки чемпіонату світу з веслування в каное-одиночках, 500 метрів

Людмила Лузан (Україна) – 02:06.881 Марія Маільярд (Чилі) – 02:08,912 Марія Бровкова (Казахстан) – 02:09,731

Зазначимо, що для Людмили Лузан це вже четверте в кар'єрі "золото" чемпіонатів світу. У 2022 році вона виграла одиночні запливи на 500 та 1000 метрів, а у 2021-му була найкращою у каное-двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх-2024 Лузан стала срібною призеркою на тій же дистанції в дуеті з Рибачок.