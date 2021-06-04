Українка Лузан стала чемпіонкою Європи з веслування

Українка Людмила Лузан здобула золоту медаль чемпіонату Європи з веслування. Спортсменка стала найкращою в дисципліні каное-одиночка на відстані 500 метрів.

Лузан автоматично потрапила до фіналу, оскільки на Євро заявилося рівно дев'ять веслувальниць у цій дисципліні. Головною суперницею українки була білоруска Альона Ноздрєва – чемпіонка світу та Європи у 2018-му та 2019 роках.

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Українці вдалося випередити Ноздрєву, а також угорку Вілаг Баллу, яка фінішувала другою, більш ніж на шість секунд. Фінішний час Лузан – 2:07.235 хвилини.

Результати

Людмила Лузан (Україна) 2:07.235 хвилини Вілаг Багга (Угорщина) 2:13.332 Альона Ноздрева (Білорусь) 2:13.345

Чемпіонат Європи з веслування триває у польському місті Познань. 28 представників України беруть участь у 28 видах програми змагань.