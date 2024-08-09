Ювілей на Олімпійських іграх-2024: що підкорилось українським веслувальницям

Олімпійська збірна України бере участь у літніх Олімпійських іграх-2024, які завершуються 11 серпня. Українські атлети продовжують змагання за медалі Ігор-2024 в Парижі.

Сьогодні, 9 серпня, українські спортсменки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль Олімпіади-2024 у каное-двійці на дистанції 500 метрів. Ця нагорода стала ювілейною для України на літніх Олімпійських іграх.

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Срібна медаль Лузан та Рибачок

Українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули "срібло" Олімпіади-2024 у каное-двійці. Ця медаль стала 11-ою для українських атлетів на Олімпійських іграх-2024 в Парижі та 40-ю срібною нагородою для України за весь час участі на літніх іграх.

Також це 150-та ювілейна медаль для українських спортсменів на літніх Олімпіських іграх. Загалом у своєму активі Україна має 38 золотих медалей, 40 срібних та 72 бронзові нагороди.

На Олімпіаді-2024, окрім Лузан та Рибачок, нагороди для України здобули інші українські атлети. "Золото" принесли – Ярослава Магучіх, Ольга Харлан, Олена Кравацька, Бакастова Юлія, Комащук Аліна, Олександр Хижняк.

Срібні медалі Ігор-2024 в Парижі здобули – Парвіз Насібов, Ілля Ковтун, Сергій Куліш. "Бронзу" мають Жан Беленюк, Ольга Харлан, Кохан Михайло та Ірина Геращенко.