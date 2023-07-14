Перша чемпіонка Вімблдону з України: топ-факти про Людмилу Кіченок, яка підкорила Англію
Спортсменка з Дніпра написала нову славетну главу в історії українського тенісу. Розповідаємо про головні успіхи в кар'єрі Людмили та її шлях до головного тріумфу.
У п'ятницю сталась знаменна подія для українського тенісу. Людмила Кіченок в парі із хорватом Мате Павичем стала чемпіонкою Вімблдону в парному міксті.
До теми Людмила Кіченок вперше в кар'єрі стала переможницею Вімблдону-2023 в міксті
Для багатьох любителів тенісу, які не дуже глибоко знаються на цій грі, ім'я Кіченок не є дуже відомим. 24 канал розповідає про основні факти про першу українську чемпіонку Вімблдона.
Десять фактів про Людмилу Кіченок
Людмила є однією із сестер-близнючок. Її родичка Надія, з якою вони народились 20 липня 1992 року в Дніпрі, також є професійною тенісисткою і теж спеціалізується на парному розряді.
Сама ж Людмила вже більше року грає лише в парі. Останній матч в одиночному розряді спортсменка з Дніпра провела ще на початку квітня 2022-го.
Кіченок виграла більше 40 титулів: шість трофеїв в одиночному розряді та аж 36 – у парному. Втім у фіналі турніру Grand Slam вона грала вперше.
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Рекорди України на Grand Slam
Найкращим показником у жіночому парному розряді був півфінал Ролан Гаррос та Вімблдона минулого року разом із Оленою Остапенко.
В парному міксті максимумом українки був чвертьфінал. Його вона досягла як раз із Мате Павичем у 2017 році. І теж на Вімблдоні. Хорват був лідером парного рейтингу ATP та вигравав парний турнір на Олімпійських іграх-2020.
Кіченок стала першою переможницею Вімблдону від України та третьою тріумфаторкою Grand Slam. У 2009 році Альона та Катерина Бондаренки виграли парний жіночий турнір на Australian Open.
Загалом же лише п'ять представників України грали у фіналах Grand Slam. Окрім Кіченок та сестер Бондаренко, до цієї стадії виходили:
- Андрій Медвєдєв (Ролан Гаррос-1999, чоловічий одиночний розряд)
- Олена Татаркова (Вімблдон-1999 / жіночий парний розряд)
- Тетяна Перебийніс (Вімблдон-2005 / парний змішаний розряд)
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У 2018 та 2019 роках Людмила вигравала Підсумковий турнір WTA у парному розряді. В першому випадку вона це зробила в дуеті зі своєю сестрою Надією, а за рік – зі словенкою Андреєю Клепач.
Власні здобутки за 2023 рік
У квітні цього року 30-річна Кіченок отримала пропозицію руки та серця. Її обранцем став Станіслав Хмарський, колишній тенісист та тренер. Свого часу Станіслав працював з Мартою Костюк та Оленою Остапенко.
Наразі Людмила йде на 15 місці у парному рейтингу WTA. Її найкращим показником була восьма сходинка у лютому цього року. Сумарно за кар'єру Кіченок заробила 1,8 мільйона доларів призовими.