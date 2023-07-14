Перша чемпіонка Вімблдону з України: топ-факти про Людмилу Кіченок, яка підкорила Англію

Спортсменка з Дніпра написала нову славетну главу в історії українського тенісу. Розповідаємо про головні успіхи в кар'єрі Людмили та її шлях до головного тріумфу.

У п'ятницю сталась знаменна подія для українського тенісу. Людмила Кіченок в парі із хорватом Мате Павичем стала чемпіонкою Вімблдону в парному міксті.

До теми Людмила Кіченок вперше в кар'єрі стала переможницею Вімблдону-2023 в міксті

Для багатьох любителів тенісу, які не дуже глибоко знаються на цій грі, ім'я Кіченок не є дуже відомим. 24 канал розповідає про основні факти про першу українську чемпіонку Вімблдона.

Десять фактів про Людмилу Кіченок

Людмила є однією із сестер-близнючок. Її родичка Надія, з якою вони народились 20 липня 1992 року в Дніпрі, також є професійною тенісисткою і теж спеціалізується на парному розряді.

Сама ж Людмила вже більше року грає лише в парі. Останній матч в одиночному розряді спортсменка з Дніпра провела ще на початку квітня 2022-го.

Кіченок виграла більше 40 титулів: шість трофеїв в одиночному розряді та аж 36 – у парному. Втім у фіналі турніру Grand Slam вона грала вперше.

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Рекорди України на Grand Slam

Найкращим показником у жіночому парному розряді був півфінал Ролан Гаррос та Вімблдона минулого року разом із Оленою Остапенко.

В парному міксті максимумом українки був чвертьфінал. Його вона досягла як раз із Мате Павичем у 2017 році. І теж на Вімблдоні. Хорват був лідером парного рейтингу ATP та вигравав парний турнір на Олімпійських іграх-2020.

Кіченок стала першою переможницею Вімблдону від України та третьою тріумфаторкою Grand Slam. У 2009 році Альона та Катерина Бондаренки виграли парний жіночий турнір на Australian Open.

Загалом же лише п'ять представників України грали у фіналах Grand Slam. Окрім Кіченок та сестер Бондаренко, до цієї стадії виходили:

Андрій Медвєдєв (Ролан Гаррос-1999, чоловічий одиночний розряд)

Олена Татаркова (Вімблдон-1999 / жіночий парний розряд)

Тетяна Перебийніс (Вімблдон-2005 / парний змішаний розряд)

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У 2018 та 2019 роках Людмила вигравала Підсумковий турнір WTA у парному розряді. В першому випадку вона це зробила в дуеті зі своєю сестрою Надією, а за рік – зі словенкою Андреєю Клепач.

Власні здобутки за 2023 рік

У квітні цього року 30-річна Кіченок отримала пропозицію руки та серця. Її обранцем став Станіслав Хмарський, колишній тенісист та тренер. Свого часу Станіслав працював з Мартою Костюк та Оленою Остапенко.

Наразі Людмила йде на 15 місці у парному рейтингу WTA. Її найкращим показником була восьма сходинка у лютому цього року. Сумарно за кар'єру Кіченок заробила 1,8 мільйона доларів призовими.