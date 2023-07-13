Російська тенісистка Мірра Андрєєва дійшла до 1/8 фіналу Вімблдону-2023, де поступилася американці Медісон Кіс. Проте через неспортивну поведінку отримала найбільший штраф серед тенісисток.

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"Нейтральна" росіянка двічі кидала ракетку на трав'яний корт, що заборонено правилами змагань. Після другого випадку суддя на вищці оштрафувала Андрєєву на одне очко. Проте 16-річна тенісистка намагалася сперечатися, тому що впустила ракетку на корт через те, що посковзнулася.

Ці всі порушення потягнули на 8 тисяч доларів. Також штраф отримала ще одна представниця країни-агресорки з Білорусі Лідія Морозова. Вона отримала штраф 4 тисячі доларів за неспортивну поведінку в матчі третього кола.

До слова, серед чоловіків найбільший штраф отримала Деніел Еванс з Великої Британії за нецензурні висловлювання в матчі першого кола. Він заплатить 4 тисячі доларів.

До речі, Мірра Андрєєва планує змінити громадянство країни-агресорки. 16-річна тенісистка вже давно живе та тренується у Франції. Проте щоб подати заявку на набуття громадянства, необхідно прожити у Франції не менше 5 років і здати французьку мову. Через свої наміри Андрєєва отримала хвилю хейту від російських користувачів, які звинуватили її у зрадництві.