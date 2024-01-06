"Український народ щодня важко бореться": важливі слова Кіченок після тріумфу в Брісбені – відео

Людмила Кіченок у парі з латвійкою Альоною Остапенко виграла парний турнір в австралійському Брісбені. Після фінального матчу українська тенісистка нагадала про війну, яка триває на її Батьківщині.

Фінал парного розряду престижного тенісного турніру WTA 500 в австралійському Брісбені завершився перемогою українки Людмила Кіченок та латвійки з українським корінням Альони Остапенко. У вирішальному поєдинку Кіченок та Остапенко змусили капітулювати дует бельгійки Грет Міннен та Гезер Вотсон із Великобританії.

Читайте також: Перша чемпіонка Вімблдону з України: топ-факти про Людмилу Кіченок, яка підкорила Англію

Людмила Кіченок присвятила перемогу в Брісбені українцям

Після перемоги Людмила Кіченок, отримавши змогу сказати на корті декілька слів уболівальникам, вчергове нагадала про російсько-українську війну, яка триває вже майже 10 років.

Хочу присвятити нашу сьогоднішню перемогу українському народу, який щодня веде важку боротьбу,

– сказала Людмила Кіченок.

Цікаво, що сестра-близючка Людмили Надія Кіченок у чвертьфіналі турніру в Брісбені разом з американкою Даніель Коллінс поступилася саме парі Міннен та Вотсон

Цей титул став дев'ятим парним у кар'єрі Людмили Кіченок та третім спільним із Альоною Остапенко. У 2022 році вони разом тріумфували на турнірах WTA 1000 у Цинциннаті та WTA 250 у Бірмінгемі.