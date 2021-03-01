Вийшов та забив: як Лєднєв відзначився дебютним голом за Динамо – відео

Динамо 28 лютого перемогло Львів на виїзді. Одним з авторів голів киян став Богдан Лєднєв.

Півзахисник Богдан Лєднєв розпочав матч у Львові на лаві для запасних. Кияни впевнено контролювали хід поєдинку, тому головний наставник Динамо Мірча Луческу міг дати відпочити лідерам команди.

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Дебютний гол

Однак поява 22-річного футболіста була лише на 80-й хвилині зустрічі, коли рахунок матчу вже був 1:3 на користь столичного клубу. У гравця було понад 10 хвилин, щоб забити.

На 90-й хвилині основного часу голкіпер Львова Костик вкотре врятував власні володіння від гола, але першим на добиванні був Лєднєв, який відправив м'яч вже у порожні ворота – 1:4. Для нього цей результативний удар став першим у футболці Динамо.

До слова, у цьому сезоні загалом Богдан зіграв 14 матчів за киян. Завдяки перемозі Динамо збільшило відрив від прямого конкурента Шахтаря, який 28 лютого втратив очки у матчі проти Зорі. Тепер між запеклими ворогами різниця у чотири пункти.

Відео голу Лєднєва