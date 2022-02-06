Лєднєв відзначився дебютним асистом за Фехервар у матчі з дивним рішенням судді

Фехервар 5 лютого несподівано поступився Дебрецену у чемпіонаті Угорщини. Українець Богдан Лєднєв відзначився результативною дією.

Старання українців не принесли перемогу

Одразу три українці вийшли у стартовому складі Фехервара – Богдан Лєднєв, Іван Петряк та Артем Шабанов. Для останнього цей матч був дебютним в угорському чемпіонаті, повідомляє 24 канал.

Оце так Ярмоленко не відсвяткував гол Вест Хем: фанати вимагають вигнати українця з команди

Перша частина зустрічі завершилась мировою 1:1. Лєднєв відзначився першою результативною дією у футболці Фехервара. Богдан вдало подав з кутового на Алефа, який відкрив рахунок у поєдинку.

За декілька хвилин до цього нулі на табло міг змінити Петряк після асисту Лєднєва. Але суддя скасував взяття воріт через офсайд.

На жаль, старання українців були марними. Наприкінці матчу Дебрецен повів у рахунку після голу Марка Сечі, який оформив дубль. У підсумку – 1:2 поразка Фехервара.

Шабанов, який отримав жовту картку, та Петряк відіграли увесь матч, Лєднєв покинув поле на 58-й хвилині.

Після фіаско Фехервар із 29 очками йде четвертим.

Дебрецен посідає 8-ме місце, маючи у своєму активі 22 пункти.

Наступний поєдинок Фехервар зіграє 8 лютого в 1/8 фіналу Кубка Угорщини. Суперником клубу українців стане Сегед 2011.