Лігу Європи перейменують у Лігу Емері, – іронічний коментар Тухеля перед Суперкубком УЄФА
Джерело:УЄФА
Вільярреал та Челсі 11 серпня визначать володаря Суперкубку УЄФА. Наставники поділились очікуваннями перед матчем.
Неймовірний Унаї Емері
Обидва тренери засипали компліментами один одного. Головний наставник Челсі Томас Тухель й взагалі жартома заявив, що ще трішки і Лігу Європи перейменують на честь Унаї Емері – керманича Вільярреалу.
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Тухель з повагою ставиться до іспанського тренера "жовтої субмарини". Челсі підійде у повній готовності до запеклого матчу за перший трофей у новому сезоні.
Хіба можна почати новий сезон краще, аніж черговим єврофіналом. Ставлюся до Унаї Емері та Вільяреалу із величезною повагою. Скоро Лігу Європи перейменують у Лігу Емері. Він неймовірний. Упевнений, суперник підійде до матчу із відчуттям, що йому нема чого втрачати. Ми ж зробимо все, щоб завоювати кубок,
– запевнив Тухель.
"Ми знову можемо вписати себе в історію"
Наставник іспанців Емері з впевненістю заявив, що хоче виграти кубок. Унаї ще жодного разу не перемагав у Суперкубку УЄФА. Севілья двічі на чолі з іспанським фахівцем змагалась за трофей і ці дві спроби були невдалими.
Перемога стала б відмінним способом підвести риску під минулим сезоном. Ми знову можемо вписати себе в історію і досягти чогось неймовірного на старті нового сезону. Матч покаже, на що ми здатні у матчі з таким грандом, як Челсі – чинним клубним чемпіоном Європи та найкращою, на мій погляд, командою планети,
– зазначив Емері.