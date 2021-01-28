Львів не зможе зіграти матчі на "Арені Львів" через збірну України, матчі Руху під питанням

Футбольні клуби Львів та Рух, які проводять домашні матчі на "Арені Львів", можуть зіштовхнутися з проблемою, коли їм не буде де провести домашні матчі в УПЛ. Все через збірну України.

Джерело: фейсбук Івана Греська, Tribuna.com

Львів та Рух в цьому сезоні домашні матчі грають на "Арені Львів". І на цьому стадіоні збірна України наприкінці березня 2021 року планує провести два матчі відборі на Чемпіонат світу 2022 року – проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня).

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Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу

Відтак, щоб поле стадіону до цих матчів було у хорошому стані, Українська асоціація футболу планує заборонити проведення матчів у березні на цьому стадіоні. У цьому переконує шеф-продюсер каналів "Футбол 1/2/3" Іван Гресько.

Цю інформацію згодом підтвердила і директорка стадіону "Арену Львів" Ольга Манько. Однак мова йде лише про два матчі, які заплановані на 13 березня (Львів – Рух) та 20 березня (Львів – Шахтар). Тобто за три тижні до матчів збірної, на "Арені Львів" не будуть проводити інших ігор.

"Ми думаємо, що трьох тижнів буде достатньо для підготовки поля "Арени Львів" для проведення матчів збірної. Проте багато що залежатиме від погодних умов. На сьогодні сказати точно якусь інформацію було б неправильно. Але матчі Львів – Рух та Львів – Шахтар не будуть проходити на "Арені Львів", – заявила Ольга Манько.

Під питанням матч Рух – Десна (базова дата – 6 березня). Але це буде залежати від погодніх умов.

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Є можливість, що всі ці матчі перенесуть на стадіон "Україна". Але проблема в тому, що цей стадіон у користуванні Карпат, в керівництва яких не найкращі стосунки з двома іншими львівськими клубами. Окрім того, Карпати можуть виставити більший рахунок за оренду стадіону, адже мова йде про обігрів поля. За даними Івана Греська, стан газону на цьому стадіоні не й найкращому стані.