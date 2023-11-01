Львівські таеквондисти перемогли на престижному міжнародному турнірі в Польщі

21 та 22 жовтня в польському місті Цеханув відбувся міжнародний турнір з таеквон-до Mazovia Masters Cup-2023, який зібрав 747 учасників, 58 клубів з 8 країн Європи.

Україну на змаганнях представили 41 спортсмен з 7 клубів Всеукраїнського союзу таеквон-до.

Читайте також У Росії запалало через "Слава ЗСУ": інтерв'ю з Магучіх про війну, коханого хлопця та Олімпіаду

За підсумками змагань перше загальнокомандне місце на турнірі у складі 7 спортсменів зайняли таеквондисти спортивного клубу "Alpha Team" зі Львова (тренери: Руслана Гоголь та Володимир Гончар). Друге та третє місце вибороли клуби з Польщі.

Золоті нагороди вибороли Ірина Муха (спаринг), Матвій Піх (спецтехніка та спаринг), Анастасія Яворська (спаринг), Тімур Царюк (спецтехніка, формальні вправи, спаринг).

Ірина Муха також виборола срібну нагороду (формальні вправи). А Роман Шикоряк (спаринг), Олег Колесников (спецтехніка та спаринг) і Роман Цапик (спаринг) стали бронзовими призерами.

"Даний турнір з командою ми відвідали вперше. Переважають позитивні враження. Вважаю, що наші польські колеги приклали максимум зусиль, щоб перетворити змагання на справжнє спортивне свято. Дуже відчувалась підтримка інших українських команд, які були присутні на турнірі. Це додавало сил спортсменам на доянгу брати своє. Особливих очікувань від змагань не мала. Точно знала, що кожен з моїх спортсменів викладеться на всі 220%. Так і сталось. На чотирьох у нас 6 золотих та 1 бронзова медалі. Пишаюся кожним своїм вихованцем. Ціную їх та їхню роботу. Неймовірно вдячна за такий крутий результат. Працюємо далі", – поділилася своїми враженнями про турнір Руслана Гоголь.

Найкращим спортсменом турніру серед юнаків визнано українця Тімура Царюка.

"Ці змагання були викликом для мене, я відчував відповідальність перед своєю командою, я боявся підвести її, та врешті я став одним з тих, хто вивели нашу команду на перше загальнокомандне місце. Я пишаюсь собою та своїми одноклубниками, і я впевнений, що це не кінець. Ми будемо іти далі і досягати нових висот", – переконаний Тімур Царюк.