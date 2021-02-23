Львівські Карпати підтримали Стерненка після вироку активісту

У вівторок, 23 лютого, активіст Сергій Стерненко був засуджений до семи років ув'язнення. Підтримку йому висловив футбольний клуб Карпати.
Львівські Карпати у своїх соціальних мережах розмістили банер з тегом "#волюстерненку".
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Відповідні зображення були розміщені на сторінках клубу у твіттері, інстаграмі та телеграмі.
Засудження Стерненка: головне
- 23 лютого Приморський суд Одеси виніс вирок у справі Сергія Стерненка. Активіста засудили до 7 років позбавлення волі, з конфіскацією половини майна.
- Стерненка звинуватили у викрадені чоловіка Сергія Щербіча, щоб заволодіти його грошима – 300 гривнями. Події нібито мали місце у квітні 2015 року.
- Стерненко заявив про фабрикування цієї справи. За його словами, вона будувалася на словах Щербіча, обшуки в нього вдома відбулися без адвоката. Окрім того, Стерненко сам віддав стартовий та травматичний пістолет під час обшуків.
- Суддя під час зачитування вироку вказав на те, що Стерненко негативно висловлювався щодо партії, в якій перебував Щербіч. Сам Стерненко назвав Щербіча "тітушкою та проросійським колаборантом".
- Після оголошення вироку в українських містах плануються акції протесту.