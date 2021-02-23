Львівські Карпати підтримали Стерненка після вироку активісту

У вівторок, 23 лютого, активіст Сергій Стерненко був засуджений до семи років ув'язнення. Підтримку йому висловив футбольний клуб Карпати.

Львівські Карпати у своїх соціальних мережах розмістили банер з тегом "#волюстерненку".

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Відповідні зображення були розміщені на сторінках клубу у твіттері, інстаграмі та телеграмі.

Засудження Стерненка: головне