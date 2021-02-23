Во вторник, 23 февраля, активист Сергей Стерненко был приговорен к семи годам заключения. Поддержку ему выразил футбольный клуб Карпаты.

Львовские Карпаты в своих социальных сетях разместили баннер с тегом "#волюстерненку".

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Соответствующие изображения были размещены на страницах клуба в твиттере, инстаграме и телеграмме.

Осуждение Стерненко: главное