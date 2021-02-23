Львовские Карпаты поддержали Стерненко после приговора активисту
Во вторник, 23 февраля, активист Сергей Стерненко был приговорен к семи годам заключения. Поддержку ему выразил футбольный клуб Карпаты.
Источник:твиттер Карпат
Львовские Карпаты в своих социальных сетях разместили баннер с тегом "#волюстерненку".
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Соответствующие изображения были размещены на страницах клуба в твиттере, инстаграме и телеграмме.
Осуждение Стерненко: главное
- 23 февраля Приморский суд Одессы вынес приговор по делу Сергея Стерненко. Активиста приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.
- Стерненко обвинили в похищении мужчины Сергея Щербича, чтобы завладеть его деньгами – 300 гривнами. События якобы имели место в апреле 2015 года.
- Стерненко заявил о фабрикации этого дела. По его словам, оно строилась на словах Щербича, обыски у него дома прошли без адвоката. Кроме того, Стерненко сам отдал стартовый и травматический пистолет во время обысков.
- Судья во время зачитывания приговора указал на то, что Стерненко негативно высказывался о партии, в которой находился Щербич. Сам Стерненко назвал Щербича "титушкой и пророссийским коллаборантом".
- После оглашения приговора в украинских городах планируются акции протеста.
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