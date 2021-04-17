Львів проти Минаю зіграє у Луцьку: клуб вирішив організувати виїзд для своїх вболівальників

Футбольний клуб Львів проведе перенесений матч проти Минаю у середу, 21 квітня. Цей матч відбудеться в Луцьку.

Команди мали зіграти між собою в першому турі УПЛ. Але тоді гру перенесли через позитивні тести на коронавірус у футболістів. Доволі довго обрати дату матчу не могли. І от нарешті 21 квітня команди таки проведуть цей матч.

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Але на "Арені Львів" цей матч не відбудеться. Як повідомили у клубі, "базовий домашній стадіон львів’ян "Арена Львів" буде задіяний іншим спортивним заходом у день проведення гри". Чому команда не зіграє на стадіону "Україна" у Львові – теж не повідомляється.

Відтак матч вирішили провести у Луцьку на стадіоні "Авангард". І розпочнеться о 14:00.

Львів на цей матч вирішив організувати виїзд своїх вболівальників.

"Клуб організовує виїзд автобусом нашої групи підтримки до Луцька, де протистояння і відбудеться. Усі витрати ми беремо на себе. Все абсолютно безкоштовно. Від вас натомість хочемо отримати тільки важливу прихильність у непересічному двобої", – йдеться в повідомленні.

Варто додати, що у Львові цей матч не змогли б провести з вболівальниками на трибунах. У місті до 4 травня продовжили локдаун

Варто додати, що в цьому матчі може визначитися і головний невдаха УПЛ. Команди набрали по 18 очок. І посідають 11 та 12 місце в турнірній таблиці. При цьому Львів ще має матч в запасі проти Руху.

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Саме Рух поки на останній сходинці. Але він поки не зіграв свій матч проти Інгульця на виїзді. Вище розмістився Олімпік, який зіграє проти Маріуполя в гостях.