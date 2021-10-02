Шалений гол Довбика приніс Дніпру-1 важку перемогу в матчі зі Львовом: відео

Львів та Дніпро-1 зустрілися 2 жовтня у рамках 10 туру УПЛ. Поєдинок команд у Тернополі завершився перемогою Дніпра-1 завдяки голу Артема Довбика.

Львів – Дніпро-1 0:1

Гол: Довбик, 2

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Довбик перервав суху серію

Герой збірної України на Євро-2020 Артем Довбик мовчав у матчах УПЛ з 4 туру. У поєдинку проти Львова нападник Дніпра-1 нарешті перервав свою суху серію.

Уже на 2 хвилині поєдинку Довбик отримав м'яч поблизу штрафного господарів та пробив з гострого кута. Воротар львів'ян не чекав на такий удар нападник і не зміг відбити м'яч – 1:0 і Дніпро-1 швидко вийшов вперед.

Відео голу Довбика



Здавалося, що швидкий гол розкриє гру від стартових хвилин. Однак цілий тайм команди провели у боротьбі й тільки перед тим, як піти на перерву, активізувалися.

Перший момент у Львова виник на 43 хвилині після швидкої комбінації. Політило віддав чудовий пас на Шину, який в один дотик вирішив завдати удару здалеку. М'яч пролетів повз ворота.

Дніпряни відповіли чудовою нагодою в Назаренка. Півзахисник увійшов у штрафний, розхитав суперника та класно пробив. На заваді голу став воротар Львова Ільющенков, який відбив м'яч.

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Дніпро-1 відстояв важку перемогу

Після перерви Львів мав усі підстави зрівнювати рахунок. Зокрема, Якімець отримав м'яч у штрафному та відразу пробив. На жаль для гравця Львова, м'яч влучив у поперечину.

Дніпро-1 після гострого моменту біля своїх воріт відвів гру на половину поля львів'ян. Гості створили декілька напівмоментів, на що Львів відповів дальнім ударом Ременяка. Воротар Кожокару продемонстрував чудову реакцію та ліквідував загрозу.

На 81 хвилині у Львова виник ще один прекрасний момент, щоб вирвати бодай нічию. Після навісу у штрафний Ернест виграв боротьбу та головою спрямував м'яч у напрямку воріт. Але й тут Дніпро-1 врятував каркас воріт.

Через 5 хвилин господарі поля мали ще одну нагоду після розіграшу кутового. Перед штрафний дніпрян Чіряк отримав м'яч та відразу пробив. Здавалося, що м'яч летів у "дев'ятку", проте Дніпру-1 знову пощастило.

Львів заслуговував принаймні на нічию, проте так і не зміг засмутити Дніпро-1.

Львів – Дніпро-1 відеоогляд

Завдяки перемозі Дніпро-1 набрав 19 очок та перебуває на 3 місці. Потіснити дніпрян можуть Ворскла, Олександрія та Зоря. Натомість Львів з 6 балами залишився у зоні вильоту.