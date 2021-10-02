Колос – Чорноморець 2:1

Голи: Лисенко, 15, Ренанн, 59 – Смирний, 29

До слова Офіційно: екстренер Маріуполя Олександр Бабич очолив Кривбас

Під керівництвом Сергія Кузнєцова "колоски" вже перемагали, проте все одно ситуація в турнірній таблиці для господарів поєдинку виглядає далеко не самою райдужною.

Зокрема, вже за підсумками десятого туру Колос міг обігнати колектив Юрія Мороза, але для цього "морякам" належало переступити через себе, і здобути перемогу на чужому полі за прикладом того, як вони це робили в гостях у Маріуполя (3:2) в недавньому минулому.

Господарі поля відкрили рахунок на 15-хвилині матчу. Вантух виносив м'яч з лівого флангу своєї штрафної, але потрапив у голову Кадірі, відскік від якого в падінні замкнув Лисенко.

Відео голу Лисенка

Чорноморець відновив рівність на 29-й хвилині, коли подача штрафного з правого флангу призвела до серії панічних виносів, після якої Вантух з лівого флангу прострілив ще раз, а Смирний красиво відправив м'яч у сітку п'ятою.

Відео голу Смирного

Після перерви "колоски" знов вийшли вперед – навіс з правого флангу від Сітчінави на дальній штанзі завершив Ренанн.

Відео голу Ренанна

У підсумку, ковалівці здобули важливу перемогу і з 11 очками піднялися на 9 сходинку в УПЛ. Чорноморець залишився на 14 місці (6 очок).

Колос – Чорноморець відеоогляд