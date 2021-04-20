Чотири голи за 10 хвилин: Динамо зробило неймовірний камбек у чемпіонаті України – відео

Динамо U-21 в перенесеному матчі молодіжного чемпіонату України не без проблем обіграло Львів U-21. Матч завершився перемогою Динамо 4:2.

Львів U-21 – Динамо U-21 2:4

Голи: Казлаускас, 29, Хімчак, 60 – Горбач, 83, 87, Ванат, 88, 90+2

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Господарі відкрили рахунок на кінець першої півгодини після удару з пенальті, а потім подвоїли перевагу на 61-й хвилині. Справа йшла до поразки киян, але, починаючи з 83-й хвилини, підопічні Юрія Мороза влаштували справжню гольову феєрію, відзначившись чотири рази до фінального свистка.

Спочатку дубль оформив Ігор Горбач, а потім його досягнення повторив нападник Владислав Ванат, який є кращим бомбардиром першості. Тепер в його активі 19 голів, чотири з яких були забиті з пенальті.

Перемога принесла Динамо 57 очок і дозволила відірватись від Шахтаря, який йде другим, вже на 5 пунктів. Львів з 23-ма балами залишився десятим.

Львів U-21 – Динамо U-21 відео матчу