Відчули смак першого місця: Лузан та Рибачок пробились до півфіналу Олімпійських ігор

У четвер, 8 серпня, у боротьбу за нагороди розпочали веслувальники. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагались у веслуванні на каное-одиночці.

У перших заїздах наші веслувальниці не змогли пробитись напряму до півфіналу Олімпійських ігор-2024. І Анастасія Рибачок, і Людмила Лузан фінішували у своїх заїздах четвертими, повідомляє 24 Канал.

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Українки у півфінальних заїздах

Тому на обох українок чекали чвертьфінальні заїзди, де вони вже виправили ситуацію та здобули путівки у півфінал Ігор у Парижі.

Першою на воду вийшла Рибачок, яка потрапила у неприємну ситуацію напередодні старту. Міжнародна федерація каное змусила нашу веслувальницю зафарбувати частину фрази "I am Ukrainian" на своєму човні. Українку звинуватили у розповсюдженні пропаганди.

У чвертьфінальному заїзді Анастасія продемонструвала найкращий час 47,11 секунди. Вже у наступному заїзді Людмила Лузан теж фінішувала першою із часом 47,42 секунди.

Відзначимо, що у півфінал пробились веслувальниці, які посіли перші два місця у своїх заїздах. Також разом із українками через чвертьфінали в 1/2 фіналу Ігор-2024 пробились представниці Чилі та Угорщини.

Півфінали за участю Рибачок та Лузан відбудуться 10 серпня.

Нагадаємо, що Лузан є дворазовою призеркою Олімпіади-2020. У Токіо вона завоювала "срібло" у каное-двійці на 500 метрів та "бронзу" у каное-одиночці на 200 метрів. Натомість Анастасія Рибачок – срібна призерка Токіо-2020 у каное-двійці на 500 метрів. Рибачок здобула цю олімпійську медаль у парі якраз із Лузан.