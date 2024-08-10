Лузан і Рибачок не відібралися до фіналу Олімпіади-2024 на каное-одиночках

У суботу, 10 серпня, відбувся півфінал на Олімпіаді-2024 з гребного спринту. У запливі на каное-одиночках на 200 метрів взяли участь Людмила Лузан і Анастасія Рибачок.

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вже мають медаль Олімпіади-2024 з веслування. Вони здобули срібну нагороду у веслуванні на каное-двійці, пише 24 канал.

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Невдалий заїзд для українок

У чвертьфіналі з трьох груп у півфінал виходили дві найкращі веслувальниці з кожного заїзду.

Анастасія Рибачок завершила чвертьфінальний заїзд на першому місці у групі (47,11 секунди) та відібралася у наступний етап. Людмила Лузан також показала найкращий результат (47,42 секунди) і вийшла у півфінал турніру.

Щоб вийти у фінал дівчатам потрібно було потрапити до топ-4 результатів заїзду.

У півфіналі Людмила Лузан показала лише сьомий результат (46,67) і не відібралася до фіналу Олімпіади-2024. Анастасія Рибачок також не вийшла у наступний етап. Вона фінішувала останньою (47,76) і разом з Лузан змагатиметься у фіналі Б за 9-16 місця.

Відзначимо, що заїзд втішного фіналу Б відбудеться о 14:40.