Українки напряму вийшли у півфінал Олімпійських ігор-2024.Людмила Лузан та Анастасія Рибачок фінішували другими у своєму заїзді, поступившись лише китайському дуету Сюй Шисяо та Сунь Мен'я, повідомляє 24 Канал.

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Легкий вихід у фінал

Українська двійка показала час 1:55.88, а суперниці із Китаю – 1:54.45. Якраз перші дві команди виходили до півфіналів, інші двійки були змушені боротись знову за путівку в 1/2 фіналу через чвертьфінал.

Відзначимо. У Париж українські веслувальниці приїхали у статусі срібних призерок Олімпіади-2020 у Токіо саме у цій дисципліні.

У півфіналі Україна боролась проти суперниць із Франції, Молдови, Канади та Угорщини. Наші дівчата стартували із четвертої доріжки.

Після першої частини дистанції українки йшли четвертими. Фінішну лінію Лузан та Рибачок перетнули третіми – 1:55.62. Переможцем другого півфіналу став дует із Канади (1:55.34).

У першому півфіналі перемогу здобув китайський дует Сюй – Сунь.

Додамо, що Лузан та Рибачок через чвертьфінальні заїзди пробились до півфіналів у каное-одиночці на 200 метрів. Обидва півфінали відбудуться 10 серпня (о 12:40 Лузан і о 12:50 Рибачок. Час київський).