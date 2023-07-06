За благаннями португальця: колишній тренер Шахтаря став наставником Кріштіану Роналду

Луїш Каштру отримав нагоду потренувати зіркового португальця. Легендарний футболіст був ініціатором запрошення фахівця у колектив.

Луїш Каштру став новим головним тренером Аль-Насру. Раніше у наставників "легенд" не складалися хороші стосунки із Кріштіану Роналду.

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Задоволена зірка

Саудівський колектив оголосив про призначення нового коуча на тренерський місток команди. Новоспеченим очільником Аль-Насру став португальський фахівець Луїш Каштру, який свого часу працював у донецькому Шахтарі. Сторони підписали угоду до 2025-го року. Цікаво, що зірковий Кріштіану Роналду самотужки намагався переманити Каштру у стан саудівського колективу.

Вередливий португальський футбоілст не зміг знайти спільної мови із колишнім наставником команди Руді Гарсією, якого згодом звільнили із Аль-Насру. Пізніше колектив тимчасово очолив Дінко Єличич, з яким португалець також відразу встиг пересваритись. Таким чином, саудівський колектив, скоріше за все, вирішив прислухатися до думки Роналду в плані вибору нового наставника, аби уникнути подальших скандалів. Проте Аль-Насру навіть за бажання Кріштіану не відразу вдалося заманити Луїша Каштру в команду, та от солідна запропонована сума наставника усе різко змінила.

Аль-Наср раніше був зацікавлений у послугах Мірчі Луческу , проте румунський фахівець знайшов низку приччин, аби відмовити саудівському колективу.

Нагадаємо, що Луїш Каштру, останнім клубом якого був бразильський Ботафого, очолював донецький колектив у період із 2019-го по 2021-ій рік. За цей період португалець з "гірниками" зміг тільки одного разу вигравати чемпіонат України. Аль-Наср ж минулий сезон провів без трофеїв, фінішувавши у тамтешній першості на другому місці.

Луїш Каштру / інстаграм Аль-Насру