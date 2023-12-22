Новий зірковий одноклубник для Кривцова: Інтер Маямі підписав ексфорварда Барселони

Луїс Суарес став гравцем американського Інтер Маямі. Відомий уругвайський форвард знову гратиме в одній команді з Ліонелем Мессі.

Американський футбольний клуб Інтер Маямі підписав 36-річного уругвайського форварда Луїса Суареса. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Читайте також: Нове амплуа зірки: Вікторія Бекхем опублікувала кумедне фото Девіда в трусах під телевізором

Суарес возз'єднався з Мессі

Суарес підписав з клубом контракт до кінця 2024 року. Важливо зауважити, що в договорі також прописана опція продовження співпраці на ще 1 рік.

Попереднім клубом Луїса Суареса був бразильський Греміо. Там він був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Бразилії, забивши 17 голів і віддавши 11 асистів.

В Інтер Маямі уругвайський форвард возз'єднається із зірковим аргентинцем Ліонелем Мессі, з яким він разом виступав у складі каталонської Барселони з 2014 по 2020 роки.

Нагадаємо, за Інтер Маямі також виступає український захисник Сергій Кривцов. Клубом володіє легенда збірної Англії Девід Бекхем.