Спробує на смак бразильців: Луїс Суарес став гравцем Греміо
Джерело:офіційний сайт Греміо
Досвідчений нападник Луїс Суарес останні роки своєї кар'єри проводить у Латинській Америці. У перший день нового 2023 року футболіст зміни команду.
35-річний форвард підписав 2-річнйи контракт із бразильський Греміо – до кінця 2024 року. З літа 2022 року Луїс Суарес виступав за рідний клуб Насьональ, куди повернувся у статусі вільного агента.
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Зимовий трансфер під підвищення у класі
Суарес також дістався Греміо безкоштовно.
Новий клуб нападника підвищився у класі за підсумками 2022 року. Греміо з другого місця пробилось в елітну Серію А, покинувши Серію В. За 38 турів клуб набрав 65 очок, поступившись лише лідеру чемпіонату Крузейру, який заробив 78 балів.
Греміо презентував зіркове підписання у стилі бразильських серіалів.
Презентація Луїса Суареса: дивіться відео
Головне про кар'єру Луїса Суареса
- Греміо став восьмим клубом у кар'єрі Суареса. До цього вихованець Насьонала пограв за цілий ряд європейських клубів – Гронінгем, Аякс, Ліверпуль, Барселону та Атлетіко Мадрид.
- У сезоні-2021/2022 пограв за два клуби – мадридський Атлетіко та Насьональ. У футболках обох команд провів 61 матч, у яких забив 21 гол та віддав 6 результативних передач.
- Найкращий та найдовший період у своїй кар'єрі провів у Барселоні, за яку зіграв 283 поєдинки (195 м'ячів плюс 113 асистів).
- За свою кар'єру вже здобув 19 трофеїв.