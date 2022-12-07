"Це моя відповідальність": Луїс Енріке прокоментував сенсаційний виліт Іспанії з Мундіалю

Збірна Іспанії шокувала своїх фанатів безпорадністю у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти команди Марокко. Маючи тотальну перевагу протягом поєдинку, "фурія роха" не спромоглася забити бодай гол.

Однією з головних сенсацій матчів 1/8 фіналу чемпіонату світу став виліт збірної Іспанії від Марокко. Головний тренер "фурії рохи" Луїс Енріке прокоментував фіаско своєї команди.

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Луїс Енріке взяв відповідальність на себе

Наставник іспанців відзначив, що його підопічні мали значну перевагу в матчі, але не змогли вирвати перемогу через фатальне невезіння.

"Футбол – чудовий вид спорту, але з такою особливістю, що команда може виграти без атак. Ми домінували у цьому матчі. У нас було 11 ударів, але у ворота влучили один раз. Була штанга у Сарабії. Пенальті нас підвели, але я пишаюся командою.

Пенальті – це моя відповідальність. Я обрав перших трьох гравців, а решту вирішують самі футболісти. Четвертого навіть не довелося відправляти пробивати пенальті. Я перепрошую уболівальників збірної Іспанії, бо вони дуже добре підтримували, переживали за нас. Вибачте", – сказав Енріке.

Варто відзначити, що збірна Іспанії буда однією з наймолодших команд на Мундіалі. У першому турі іспанці розтрощили Коста-Рику 7:0, зробивши вагому заявку на подальші успіхи.

Проте в наступних поєдинках команда Енріке більше розчаровувала. У матчі другого туру іспанці зіграли внічию з Німеччиною (1:1), а у заключному поєдинку групового етапу поступилися Японії (1:2). Виліт збірної Іспанії на стадії 1/8 фіналу став закономірним підсумком нестабільної гри команди.

Нагадаємо, Луїс Енріке очолював збірну Іспанії з липня 2018 року. На чемпіонаті Європи 2020 "фурія роха" дійшла до півфіналу турніру, де в серії післяматчевих пенальті поступилася Італії.