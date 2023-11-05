Луїс Діас врятував Ліверпуль та зворушливо підтримав батька, якого викрали терористи: відео

Гол колумбійського вінгера у компенсований час дозволив команді Клоппа уникнути ганебної поразки. Сам Луїс нагадав світові, що його тато досі в полоні терористів.

В чемпіонаті Англіії цими вихідними проходять матчі 11 туру АПЛ. В останній грі неділі Ліверпуль відправився на виїзд до аутсайдера турніру Лутона, пише 24 канал.

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Ліверпуль ледь врятувався

Команда Юргена Клоппа була явним фаворитом дуелі, але господарі змогли створити проблеми "червоним". На 80 хвилині Лутон провів шикарну контратаку, в якій вдалось відзначитись Чонгу.

Новачок АПЛ був близьким до сенсаційної перемоги, але на 90+5 хвилині Ліверпуль вирвав нічию. Подачу Елліотта вдало головою замкнув Луїс Діас, який вийшов на заміну за десять хвилин до цього.

Луїс Діас підтримав тата

Це була перша поява вінгера на полі після того, як його батьків у Колумбії викрали терористи ELN (терористичне комуністичне угруповання). Мати Луїса вже вдалось звільнити, тоді як тата обіцяють відпустити найближчим часом.

Луїс Діас підтримав батька / скріншот

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Після голу у ворота Лутона Діас продемонстрував футболку із написом "Свободу татові". Відзначимо, що це вже четверта осічка Ліверпуля цього сезону. Команда Юргена Клоппа посідає 3 місце, а відстань до лідера МанСіті складає три бали.

Відеоогляд матчу Лутон – Ліверпуль