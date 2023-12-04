Голосування проходило у клубному твіттері. Забарний набрав 42,5 % голосів та посів перше місце в опитуванні.

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Вболівальники високо оцінили гру українця

Ілля Забарний провів на полі увесь матч.

Статистичний портал SofaScore поставив йому оцінку 6.9. Він програв дуель Оллі Воткінсу у моменті з пропущеним голом на 90-й хвилині.

В активі Іллі 43 дотики до м’яча, 21 з 30 виконаних пасів (70% точності), 0 точних діагоналей з 7 спроб, 9 втрат, 9 з 13 виграних єдиноборств, 4 виноси, 5 відборів, один заблокований удар та 1 фол.

До речі. У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут зіграв у результативну нічию з Астон Віллою – 2:2. Команді Андоні Іраолу, за яку виступає український центральний захисник Ілля Забарний, майже вдалося здолати одного з претендентів на єврокубки, але в заключні хвилині гол Оллі Воткінса врятував "левів" від поразки.