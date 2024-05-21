"Сумний день для футбольного світу": реакція Луніна на завершення кар'єри Крооса

Легендарний німецький півзахисник Тоні Кроос прийняв рішення повісити бутси на цвях. Його одноклубник по Реалу Андрій Лунін зворушливо відреагував на новину.

Євро-2024 стане фінальним акордом в ігровій кар'єрі півзахисника мадридського Реала та збірної Німеччині Тоні Крооса. 21 травня 34-річний футболіст оголосив про своє рішення попрощатися з футболом.

Читайте також З трьома чемпіонами світу: Німеччина оголосила заявку на Євро-2024

Лунін: Ми будемо дуже сумувати за тобою, Тоні

Український голкіпер "королівського клубу" Андрій Лунін відреагував на цю новину. Він написав зворушливий пост у своєму інстаграмі для одноклубника.

Дуже сумний день для всього футбольного світу. Тоні – легенда, геній і приклад як особистість!!! Ми будемо дуже сумувати за тобою, ми любимо тебе, Тоні,

– написав Лунін.

Реакція Луніна на рішення Крооса / скриншот з інстаграму футболіста

Кроос написав коментар до допису українського голкіпера: "Лунін, я буду сумувати за тобою!".

Кар'єра Крооса в Реалі