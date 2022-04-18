Лунін та Зозуля зустрілись з українськими біженцями та зіграли з дітьми у футбол: щемливе відео

Тепла зустріч українців в Іспанії

Андрій Лунін та Роман Зозуля грають в іспанському чемпіонаті, але навіть така відстань не заваджає футболістам робити добрі справи для українського народу. Гравці зустрілись зі біженцями, які через війну покинули рідні домівки.

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Зустріч відбулась у Мадриді. Футболісти тепло привітали усіх земляків, робили спільні фото, залюбки залишали автографи на футбольних сувенірах. У центрі, який відвідали гравці проживає 80 діток.

Навіть без невеликого товариського матчу не обійшлось. Лунін та Зозуля зіграли у футбол із старшими дітьми.